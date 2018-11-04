HABER

Maçta kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcu, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:42 | Son Güncelleme

Denizli'de Süper Amatör Lig maçında kalp krizi geçiren Sarayköyspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Süper Amatör Lig maçında kalp krizi geçiren Sarayköyspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Servergazi Stadı'nda Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maçın 35'inci dakikasında konuk ekibin forvet oyuncusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, fenalaşarak yere yığıldı.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Mawoyeka, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mawoyeka, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karşılaşma yaşanan olay nedeniyle ertelendi.

Öte yandan, Mawoyeka'nın maçın 25. dakikasında takımını öne geçiren golü attığı öğrenildi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, yaptığı açıklamada, olay karşısında büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Zonguldak'ta robotik kodlama şenliğiZonguldak'ta robotik kodlama şenliği
Eski Bakan İsmail Karakuyu yaşamını yitirdiEski Bakan İsmail Karakuyu yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amatör lig Ekundayo Ebenezer Mawoyeka futbol maç Sarayköyspor

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.