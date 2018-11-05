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Maçta kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcunun hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 21:40 | Son Güncelleme

Süper Amatör Lig'de Yeşilköyspor'la yaptıkları maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sarayköysporlu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, ortaya çıkan görüntülere göre 15. dakikada attığı son golle taraftarlara sevinç yaşatırken 35. dakikada sahada yere yığıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Süper Amatör Lig maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sarayköyspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka'nın, karşılaşmanın 15. dakikasında attığı son golle arkadaşlarına ve taraftarlarına sevinç yaşattığı görüntüler ortaya çıktı.

Servergazi Stadı'nda dünkü karşılaşma, Sarayköyspor'un teknik heyetindeki bir görevli tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, maçın 15. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Mawoyeka'nın, gol sevincini yedek kulübesine koşarak arkadaşlarıyla paylaşması ve gol sonrası taraftarların da Mawoyeka lehine tezahürat yapması yer alıyor.

Basınla paylaşılan görüntüye göre hayatının son gölünü atan Mawoyeka, karşılaşmanın 35. dakikasında fenalaşarak yere yığılırken, futbolcular ve teknik heyet Mawoyeka'nın yanına koşuyor.

Yardımcı antrenörler tarafından ilk müdahalesi yapılan Mawoyeka, çağrılan 112 acil sağlık görevlilerinin sahada bir süre yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılıyor.

Futbolcunun ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopside, Mawoyeka'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Nijerya Büyükelçiliği aracılığıyla ailesine haber verilen Mawoyeka'nın anne ve babasının Denizli'ye gelip cenazeyi teslim alarak Nijerya'ya götürecekleri öğrenildi.

Mawoyeka, Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maçın 35. dakikasında fenalaşarak yere yığılmış, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen forvet, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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