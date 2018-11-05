Maçta kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcunun hayatını kaybetmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Süper Amatör Lig maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sarayköyspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka'nın, karşılaşmanın 15. dakikasında attığı son golle arkadaşlarına ve taraftarlarına sevinç yaşattığı görüntüler ortaya çıktı.

Servergazi Stadı'nda dünkü karşılaşma, Sarayköyspor'un teknik heyetindeki bir görevli tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, maçın 15. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Mawoyeka'nın, gol sevincini yedek kulübesine koşarak arkadaşlarıyla paylaşması ve gol sonrası taraftarların da Mawoyeka lehine tezahürat yapması yer alıyor.

Basınla paylaşılan görüntüye göre hayatının son gölünü atan Mawoyeka, karşılaşmanın 35. dakikasında fenalaşarak yere yığılırken, futbolcular ve teknik heyet Mawoyeka'nın yanına koşuyor.

Yardımcı antrenörler tarafından ilk müdahalesi yapılan Mawoyeka, çağrılan 112 acil sağlık görevlilerinin sahada bir süre yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılıyor.