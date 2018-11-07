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Maçta ölen Nijeryalı futbolcu Denizli’de babasının gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 21:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ’de Süper Amatör Lig’de geçtiğimiz Pazar günü Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maç sırasında takımını öne geçiren golü attıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ekondayo Ebenezer Mawoyeka, İrlanda’da yaşayan babasının da katıldığı cenaze töreniyle Gümüşler Mezarlığı'ndaki Hıristiyan bölümünde toprağa verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de Süper Amatör Lig’de geçtiğimiz Pazar günü Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maç sırasında takımını öne geçiren golü attıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ekondayo Ebenezer Mawoyeka, İrlanda’da yaşayan babasının da katıldığı cenaze töreniyle Gümüşler Mezarlığı'ndaki Hıristiyan bölümünde toprağa verildi. Cenaze boyunca gözyaşlarını tutamayan ve oğlunun arkasından “Harika bir çocuktu” diyen baba Olatunde Mawoyeka (62) maç sırasında ambulans olmadığı gerekçesiyle savcılığa verdiği ifadede şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz Pazar günü Süper Amatör Lig’de Servergazi Satadında Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maç sırasında takımını öne geçiren golü atan Nijeryalı futbolcu Ekondayo Ebenezer Mawoyeka, karşılaşmanın 35'inci dakikasında kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine stada gelen ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan golcü futbolcu Mawoyeka, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haber futbolcunun oynadığı Sarayköyspor yöneticileri tarafından Nijerya Konsolosluğu'na, ardından da İrlanda’da yaşayan baba Olatunde Mawoyeka’ya bildirildi. 12 oğlundan birini kaybettiği öğrenen acılı baba bugün Denizli’ye geldi. Oğlunun cenazesini Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morgunda teslim alan baba Mawoyeka, “Harika bir çocuktu” dediği oğlunun ardından uzun süre gözyaşı döktü.

STATDA AMBULANS OLMADIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğlunun cenazesini teslim almadan önce Bereketli Polis Merkezi'ne giderek ifade veren baba Mawoyeka, oğlunun en son 4 ay önce İrlanda’ya yanına geldiğini, hiçbir rahatsızlığı olmadığını, maç sırasında statta ambulans olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi. Baba oğlunun Denizli’de toprağa verilmesini de istedi.

Adli tıp morgundan baba Mawoyeka, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköysporlu yönetici ve futbolcular tarafından alınan cenaze, ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü’ne götürülerek yıkandı. Ardından da Gümüşler Mezarlığına götürüldü. Mezarlığın Hıristiyan Bölümü’nde bir papazın da katıldığı Hıristiyan geleneklerine göre düzenlenen törenin ardından genç yaşta hayatını kaybeden golcü futbolcu Mawoyeka, tabutla toprağa verildi.

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