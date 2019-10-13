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Maçta sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 20:33 | Son Güncelleme

Alanya Belediyespor voleybol takımının oyuncusu Esat Avcı, kız arkadaşına maç esnasında evlilik teklif etti

Alanya Belediyespor voleybol takımının oyuncusu Esat Avcı, kız arkadaşına sürpriz yaparak maç esnasında evlilik teklifinde bulundu.

Esat Avcı, Voleybol Erkekler 1. Ligi 1. hafta mücadelesinde takım arkadaşları ve misafir takım oyuncularının da katıldığı sürpriz bir organizasyonla 3 yıl önce tanıştığı Ayşenur Fındık'a evlenme teklif etti.

Tribünde maç izlemeyi bekleyen Ayşenur Fındık, sürpriz karşısında sahaya inerek erkek arkadaşının evlenme teklifine "evet" dedi.

Esat Avcı, evet cevabının ardından aldığı yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.

Böyle bir tekliften son derece mutlu olduğunu söyleyen yüzücü Ayşenur Fındık, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Biz birbirimizi Ankara'da tanıdık. Tanıştığımızda aynı okulda okuduğumuzdan haberimiz yoktu. Yani okulda birbirimizi hiç görmedik. Tanıştıktan sonra aynı okulda okuduğumuzu öğrendik. Bugün de tanışmamızın yıl dönümüydü. Esat'ın ilk maçı diye onu yalnız bırakmak istemediğim için Alanya'ya gelmiştim. Evlilik teklifi bekliyordum, ama böyle bir ortamda yapacağını düşünmemiştim. Çok heyecanlandım." diye konuştu.

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