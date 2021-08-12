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Madagaskar Cumhurbaşkanı tüm bakanları görevden aldı! Bir kişi koltuğunu korudu

12.08.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kendisini hedef alan ancak engellenen suikast ve darbe planının ortaya çıkmasının ardından tüm bakanların görevine son verdi.

Madagaskar Cumhurbaşkanı tüm bakanları görevden aldı! Bir kişi koltuğunu korudu

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Rajoelina ve Başbakan Christian Ntsay'in ortak yazılı açıklamasında, kabinedeki tüm bakanların görevine son verildiği bildirildi.

Kamuoyunda, Başbakan Ntsay'in yerini korumasına ilişkin, Rajoelina'nın duyduğu güveni bir kez daha gösterdiği yorumları yapıldı. Yeni bakanların hafta başından önce belli olması bekleniyor.

GEREKÇESİ: DARBE PLANI VE SUİKAST

Kabine değişikliğine, Rajoelina'yı hedef alan ve ülkenin bir numaralı gündem maddesini oluşturan "Apollo 21" isimli suikast ve darbe planı gerekçe gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, 20 Temmuz'da ortaya çıkan suikast girişimine ilişkin ilk kez 9 Ağustos'ta konuşmuş ve bunun arkasında Fransa'nın olabileceğine işaret etmişti.

Suikast planına ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 6 kişi arasında 2 emekli Fransız askerinin olması ve söz konusu askerlerden emekli albay Paul Rafanoharana'nın suikast planının beyni olduğunun ortaya çıkması ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Tutuklananlar arasında Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya yakın isimler ve üst düzey askerlerin de yer alması, olayın boyutunu gözler önüne sermişti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, Apollo 21'in sadece suikast planı olmadığını, aynı zamanda yönetimin de ele geçirilmek istendiğini doğrulamıştı.

APOLLO 21 SUİKAST PLANI

Madagaskar'da 20 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "devletin güvenliğini tehlikeye atmak ve cumhurbaşkanını öldürmek için komplo kurmak"la suçlanan 2'si emekli Fransız askeri 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Akabinde süren gözaltı dalgasında 21'den fazla kişi sorgulanmış ve söz konusu emekli Fransız askerler de dahil 11 kişi tutuklanmıştı.

"Apollo 21" ismi verilen suikast planında, aralarında Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın da bulunduğu 5 devlet görevlisinin "ortadan kaldırılması" ve yönetime el konulmasının amaçlandığı ortaya çıkmıştı.

Madagaskar basınına göre, suikast planının beyni olan Rafanoharana'nın bu plan için Madagascar Oil Genel Direktörü ABD'li Russel Kelly'den 10 milyon avro istediği tespit edilmişti.

Rafanoharana'nın evinde 4 valize yerleştirilmiş 225 bin avro ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

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HAİTİ CUMHURBAŞKANI MOISE SUİKASTIYLA BENZER NOKTALAR

Ele geçirilen belgelere göre, suikast hazırlığı, Madagaskarlı üst düzey askerler tarafından görevlendirilen, Afrika'da istikrarı bozmaya yönelik askeri eylemlere aşina 15 kişilik bir komando grubunun ülkeye gelmesiyle başlayacaktı.

Kamuoyunda yapılan yorumlarda, olayın planlanma şeklinin şaşırtıcı şekilde 7 Temmuz'daki Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastına benzediğine işaret edilmişti.

Ülkenin bağımsızlık günü olan 26 Haziran'da Jandarma Genel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın sağ kolu Richard Ravalomanana'ya yapılması planlanan suikastın engellendiği de duyurulmuştu.

EMEKLİ FRANSIZ ASKERLERİN ADI İLK KEZ GEÇİYOR

Madagaskar'da 2009'da yapılan askeri darbe sırasında muhalefet lideri olan 47 yaşındaki Rajoelina, 2014'e kadar sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Rajoelina, Aralık 2018'deki seçimden zaferle çıkarak 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Eski Fransız sömürgesi olan, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana siyasi istikrarsızlık ve darbeler yaşasa da ilk kez emekli Fransız askerlerin ismi böyle bir olayda geçiyor.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'da 26 bin Fransız vatandaşı yaşıyor. (AA)

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