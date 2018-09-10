Stadyumda izdiham: Onlarca yaralı var

BBC'nin haberine göre, Afrika Kupası elemelerinde Madagaskar-Senegal karşılaşmasının yapıldığı başkent Antananarivo'daki stadyumun girişinde izdiham çıktı.
Binlerce futbolseverin, stadyumun tek kapısından içeri girmeye çalıştığı sırada çıkan izdihamda en az bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.
Afrika'da stadyum izdihamları, kalabalıkları kontrol etmekte yetersiz kalınması nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.
Geçen yıl Angola'da 17, Malavi'de de 7'si çocuk 8 kişi, stadyumlarda çıkan izdihamlarda yaşamlarını yitirmişti.
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