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Madagaskar'da cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 05:15 | Son Güncelleme

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle en yüksek oyu alan iki aday 19 Aralık'ta yapılacak seçimin 2. turunda yarışacak

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunundan (CENI) yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da yapılan seçimde adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle 19 Aralık'ta seçimin 2. turu gerçekleştirilecek.

CENI, seçime katılım oranının yüzde 54,23 olduğunu ve yaklaşık 9 milyon seçmenden 5 milyondan fazlasının oy kullandığını açıkladı.

Dört eski cumhurbaşkanı, 3 eski başbakan, bir rahip ve ünlü bir rock şarkıcısının yarıştığı seçimde, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina oyların yüzde 39,19'unu, eski Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana da oyların yüzde 35,29'unu alarak adaylar arasında ikinci tura kalan iki kişi oldu.

İkinci tura kalan seçimde katılma hakkını kaybeden son Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ise oyların yüzde 8,84'ünü alarak üçüncü sırada kaldı.

Seçimin resmi sonuçları yaklaşık 10 gün sonra Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanacak.

İkinci turda yarışacak iki adaydan en yüksek oyu alan ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olacak.

- Ülkedeki siyasi kriz

Dünyanın dördüncü büyük adası olan ve 25 milyon nüfusu bulunan Madagaskar, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını elde ettiğinden bu yana siyasi krizlerle mücadele ediyor.

2001'de yapılan tartışmalı cumhurbaşkanı seçimi, başkent Antananarivo'nun Belediye Başkanı Marc Ravalomanana'nın gücü ele geçirmesiyle son bulmuştu. Ardından, ülkeyi 1975'ten bu yana yöneten Didier Ratsiraka ise sürgüne gönderilmişti.

Ravalomanana da 2009'da Antananarivo Belediye Başkanı Andry Rajoelina'nın ordunun da desteğiyle yaptığı darbeyle devrilmişti. 2013 sonunda düzenlenen seçimi Hery Rajaonarimampianina kazanmıştı.

Rajaonarimampianina'nın 2018'in başında seçim yasasını değiştirme girişimleri ülkede protestolara neden olmuş, muhalefet Rajaonarimampianina'nın getirmek istediği değişimlerin rakiplerinin adaylığını engellemeyi amaçladığını iddia etmişti.

Anayasa Mahkemesi, Rajaonarimampianina'dan büyük bir kriz patlak vermeden mutabakatla seçilmiş bir başbakanı bulunan "ulusal birlik hükümeti" kurmasını istemişti.

Anayasaya göre, mevcut devlet başkanının seçimlere katılabilmesi için seçimlerden 60 gün önce makamından ayrılması gerektiği için Rajaonarimampianina'nın istifasının ardından ülkeyi 7 Eylül'den bu yana geçici devlet başkanı Rivo Rakotovao yönetiyor.

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CENI cumhurbaşkanı ikinci tur madagaskar seçim

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