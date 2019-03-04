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Madagaskar'da kızamık salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 08:57 | Son Güncelleme

Salgında eylülden şubata kadar çoğu çocuk bine yakın kişi yaşamını yitirdi

Madagaskar'da kızamık salgınında Eylül 2018-Şubat 2019 arasında çoğu çocuk bine yakın kişinin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonunun (UNICEF) açıklamasına göre, ada ülkesi Madagaskar'da 3 Eylül-21 Şubat arasında 76 bin 871 kızamık vakası görüldü. Bu vakalardan çoğunluğu çocuk 928'i ölümle sonuçlandı.

Madagaskar hükümetinin UNICEF ve diğer ortak kuruluşlarla ocakta başlattığı aşı kampanyası kapsamında 3,4 milyon çocuk kızamığa karşı aşılandı. Martta 3,9 milyon çocuğun daha aşılanması hedefleniyor.

Kızamık aşısının zorunlu olmadığı Madagaskar'ın yağışlı sezonda bulunması, çok sayıda çocuğa ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kızamık salgını madagaskar

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