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Madagaskar’da kızamıktan 922 ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar’da 2018 yılının Ekim ayından bu yana kızamık salgınından çoğunluğunu çocuk ve gençlerin oluşturduğu 922 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Madagaskar’daki geniş çaplı aşılama programlarına rağmen 2018 yılının Ekim ayından beri 922 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar’da 2018 yılının Ekim ayından bu yana kızamık salgınından çoğunluğunu çocuk ve gençlerin oluşturduğu 922 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Madagaskar’daki geniş çaplı aşılama programlarına rağmen 2018 yılının Ekim ayından beri 922 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Örgüt doktorlarından Dr. Katrina Kretsinger, ölü sayısının resmi verilere dayandığını ancak daha da artabileceğini kaydederken, mevcut vaka sayısının ise 66 bin olduğunu söyledi. Kretsinger, şimdiye kadar 26 milyon nüfustan 2.2 milyon kişiye kızamık aşısı yapıldığını ifade ederek, daha önce bir kez aşı yapılan kişilere de ikinci aşıların yapıldığını söyledi. Dr. Kretsinger, "Bu salgını azaltmaya doğru gittiğimize inanıyorum" dedi.
Hint Okyanusu’ndaki adası ülkesi olan Madagaskar, Afrika’nın en fakir ülkelerinden biri olmasının yanı sıra 2017 yılında nüfusun yüzde 58’ine kızamık aşısı yapılmıştı.
Dünya Sağlık Örgütüne göre, çocukların yetersiz beslenmesi konusunda, Madagaskar yüzde 47 ile Afrika’nın en yüksek oranına sahip olan ülkesi. Bu nedenle, kızamık salgını sonucu ölüm riskinin artabileceği ifade ediliyor. Örgütün Bağışıklık, Aşılama ve Biyoloji Direktörü Katherine O’Brien ise hastalığın çocuklar üzerinde ölümcül zatürre veya ishale yol açabileceğini söyledi.
Madagaskarlı yetkililer, yılın sonlarında iki dozluk aşılama programını rutin hale getirmeyi planlıyor.

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