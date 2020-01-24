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Madagaskar'da şiddetli yağışlarda 21 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

Hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar 90 bin kişiyi etkiledi

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın kuzeyinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalarda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetim Dairesi (BNGRC) tarafından yayımlanan raporda, Mozambik kanalından gelen alçak basınç alanının şiddetli yağışlara yol açtığı belirtildi.

Pazartesi gününden bu yana etkili olan yağışlardan 7 bölgede en az 90 bin kişinin ağır şekilde etkilendiği kaydedilen raporda, yağışların yol açtığı sellerde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, pirinç tarlalarını su basması nedeniyle bölgede ciddi gıda sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Hükümet Sözcüsü Lalatiana Andriatongarivo, yaptığı açıklamada, seller nedeniyle acil durum ilan edildiğini söyledi.

Sözcü Andriatongarivo, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
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