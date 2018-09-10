Madagaskar'daki stadyum izdihamı

Madagaskar'da dün stadyum girişinde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, Afrika Kupası elemelerinde Madagaskar-Senegal karşılaşmasının yapıldığı başkent Antananarivo'daki stadyumun girişinde yaşanan izdihamda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Binlerce futbolseverin, stadyumun tek kapısından içeri girmeye çalıştığı sırada çıkan izdihamda 40 kişi yaralandı.
Afrika'da stadyum izdihamları, kalabalıkları kontrol etmekte yetersiz kalınması nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.
Geçen yıl Angola'da 17, Malavi'de 7'si çocuk 8 kişi stadyumlarda çıkan izdihamlarda yaşamını yitirmişti.
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