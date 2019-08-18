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Madalya kürsüsünde evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 20:02 | Son Güncelleme

TOKAT'ta düzenlenen Topçam Festivali Yağlı Güreşleri'nde, kategorisinde 1'inci olan Güreşçi Sabit Yetkin (33), kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Tansu Kılıçaslan'ı (24) kendi yerine 1'incilik kürsüsüne çıkartarak evlenme teklif etti.

Madalya kürsüsünde evlilik teklifi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta düzenlenen Topçam Festivali Yağlı Güreşleri'nde, kategorisinde 1'inci olan Güreşçi Sabit Yetkin (33), kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Tansu Kılıçaslan'ı (24) kendi yerine 1'incilik kürsüsüne çıkartarak evlenme teklif etti.
Tokat Belediyesi'nce Gümenek mesire alanında Topçam Festivali Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. 450 sporcunun katıldığı güreşlerde Kırkpınar Baspehlivanı Ali Gürbüz finalde Faruk Akkoyun ile karşılaştı. 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz rakibini finalde mağlup etti. Gürbüz'e kupa ve madalyasını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu verdi.
KÜRSÜDE EVLENME TEKLİF
Küçük, orta, büyük kategorisinde 1'inci olan Sabit Yetkin ise ödül alacağı sırada kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Tansu Kılıçaslan'ı yanına çağırıp kendi yerine madalya kürsüsüne çıkartarak evlenme teklifi etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Kılıçaslan erkek arkadaşının teklifini kabul etti.
Çok heyecanlı oluğunu söyleyen Sabit Yetkin ''Ne diyeceğimi bilemiyorum, anlatamıyorum. Dilim damağım tutuldu. Kendisini çok seviyorum. Kendisi için bu az bile. İnşallah daha da mutlu edeceğim. Onu çok seviyorum, bir ömür de seveceğim. 7 gündür güreşteyim. Yorgunluktan hiç bir şey hissetmiyorum ama kendisini görür görmez bütün stresimi unuttum" dedi.
Tansu Kılıçaslan ise, ''Ben böyle bir şey beklemiyordum. Benim için büyük şok oldu. Çok heyecanlıyım şu anda. Çok mutluyum, ben de onu çok seviyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Madalya kürsüsünde evlilik teklifiMadalya kürsüsünde evlilik teklifiMadalya kürsüsünde evlilik teklifiMadalya kürsüsünde evlilik teklifi

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