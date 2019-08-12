Madalyalı pul koleksiyonu ile gezerek tarihi anlatıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan pul koleksiyoneri (filatelist) Fevzi Durak Kayar (58), 15 yıldır topladığı Çanakkale Savaşı dönemine ait işlenmiş pul, zarf, kartpostal ve mektup ile 2 madalya kazandı. Kayar, milli mücadelenin 100'üncü yılında Atatürk'ün gittiği illeri gezerek, hem koleksiyonunu sergiliyor hem de yeni pullar topluyor.

İzmir'in Buca ilçesinde annesi ile yaşayan emekli inşaat teknikeri Fevzi Durak Kayar, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu koleksiyonculuğa profesyonel olarak 15 yıl önce başladı. 1940 yılından itibaren PTT'nin bastığı tüm pulları biriktiren filatelist Kayar, tarihe ilgi duyması nedeni ile 'Çanakkale Savaşı' adlı tematik koleksiyonu için de o dönemde tüm dünyada basılan pul, zarf ve kartpostallar ile yazılan mektupları topladı.

Yurt dışındaki materyalleri internet üzerinden yapılan mezatlarda satın alan Kayar, PTT'nin 1955, 1965, 1990, 1994 ve 2015 yıllarında çıkardığı Çanakkale Savaşı ile ilgili pul serilerinin tümünü de alıp, koleksiyonuna ekledi. Kayar, 15 yılın sonunda biriktirdiği materyalleri asidi alınmış naylonlara koyarak, tarihinin ve hikayesinin bulunduğu yazılarla toplam 450 adet A4 kağıdından oluşan 'Çanakkale Savaşı' koleksiyonunu tamamladı.

Koleksiyonuyla 2017'de Ankara Milli Pul Sergisi ile 2018'de Trabzon Milli Pul Sergisi'nde 86 puan alarak, 2 madalya kazanan Kayar, 2019 yılında İzmir, Adana ve Çanakkale'de 5 sergi açtı. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle mayıs ayından itibaren Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatma sürecinde gittiği illerde PTT'nin bastığı pul ve zarfları toplayan Kayar, 11 bin kilometre yol yaparak Türkiye'yi dolaştı. PTT ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'nun ortaklaşa yaptığı '100 panoda 100 koleksiyon' adlı projeye katkı sağlayan Kayar, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak, Havza, Amasya ve Erzurum'a gitti. Kayar, rotayı eylül ayında Sivas'a, ekim ayında da Ankara'ya giderek, tamamlayacak. Kayar, madalyalı koleksiyonunu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilemeye devam edecek.

'PUL KOLEKSİYONCULUĞU BENİM HAYATIM OLDU'

Pul biriktirmenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Fevzi Durak Kayar, "Bir tematik sergiye başladığınız zaman o tematik konuyla ilgili 5 sene, 10 sene pul bulabilirsiniz. Tematik koleksiyon yapıyorsanız o konuyla ilgili dünyadaki bütün pulları ve zarfları toplamanız gerekiyor. Ben hepsini topladım. Her çıkan pul ile beraber ilk gün zarfları çıkıyor, zarfları ve madalyonları topladım. Oluşturduğum koleksiyon dosyasında materyallerin tarihleri ve hikayelerini adeta bir tarih kitabı gibi anlattım. Bizim için ilk gün pul, damga ve zarfları çok önemli ve değerli. İlk gün zarfları 2 bin 500 adet, ilk gün pulları ise 100 bin adet basılır. İlk gün damgası sabah 9'da çıkar ve akşam 5'te imha edilir" diye konuştu.

Pul koleksiyonculuğunun hayatının tamamını kapsadığını belirten Kayar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hastalık gibi bir şey oldu, ilk gün basılan pullar bazen farklı illerde oluyor. Sırf onları almak için gidiyorum. Hepsinde tarihimiz var, hepsi bize birçok şey anlatıyor. Bu benim ilgimi çekiyor, Çanakkale Savaşı'nı pul, zarf ve mektuplarla adeta yaşıyorsunuz. Koleksiyona en son kattığım parça ise bir İngiliz subayının 9 Ağustos 1915'te Çanakkale'de cepheden yazdığı, 10 Ağustos 1915 damgası ile İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı'na gönderdiği mektubun orijinali. Tercümede kısaca subay, komutandan acilen birlik istiyor, zor durumda olduklarını belirtiyor. Ben bu koleksiyona çok değer veriyorum, ilgisi olanlar da takdir ediyorlar. Artık eskisi gibi mektuplaşma kalmadı, pullara verilen değer de azaldı. Fakat ben hala sergilerimde çocuklara, yeni nesile bir şeyler öğretmeye çalışıyorum."