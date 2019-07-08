HABER

Madalyaya doymayan aşçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

MERSİNLİ aşçı Murat Baziki (45), bugüne kadar yurt içinde ve dışında katıldığı 50 gastronomi yarışmasında 40'ı altın, 10'u gümüş 50 madalya kazandı.

Madalyaya doymayan aşçı

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİNLİ aşçı Murat Baziki (45), bugüne kadar yurt içinde ve dışında katıldığı 50 gastronomi yarışmasında 40'ı altın, 10'u gümüş 50 madalya kazandı. Kentin adını dünya aşçılar tarihine yazdıran Baziki, birçok yarışmaya da jüri üyesi olarak davet edildi.
Merkezi Mersin'de olan Akdeniz Gastronomi Aşçılar Derneği'nin (AKGADER) başkanlık görevini yürüten Murat Baziki, 2015'ten beri ülke genelinde düzenlenen gastronomi yarışmalarına katılıp, dereceler elde ettiğini söyledi. Baziki, "Katıldığım 50 yarışmada 40 altın, 10 gümüş madalya aldım. Yurt içi ve dışında jüri üyesi olarak katıldığım yarışmalarda aldığım 150 sertifikam var. Mersin'in adını aşçılar tarihine altın harflerle yazdırmanın gururunu yaşıyorum" dedi.
'MERSİN'DE ALTIN MADALYA ALAN İLK AŞÇIYIM'
Mersin'de 'Bakliyat Yemekler Sergisi' açtığını anlatan Baziki, "Türkiye'nin birçok ilinden gelen aşçıların arasında Mersinli aşçı yoktu. Hırs yaptım ve çok çalıştım. Fethiye'de düzenlenen Ulusal Yemek Yarışması'na davet edildim ve burada jüri üyeliği yaptım. Daha sonra Edirne'de düzenlenen Uluslararası Gastronomi Yemek Yarışması'nda 'tatlı' dalında pişirdiğim künefe ile altın madalya kazandım. Mersin'de ilk altın madalyayı alan aşçı benim. Türkiye genelinde çeşitli yarışmalara katılarak, hepsinden başarılarla döndüm" diye konuştu.
Mersin mutfağını dünyaya açmaya hazırlandıklarını kaydeden Murat Baziki, "Mersin'in yerel tat ve lezzetlerini gün yüzüne çıkmasını sağlamak amacındayız. Bu kapsamda projeler geliştiriyor, eğitimler düzenliyoruz. Aşçılar olarak bir araya gelip sadece yemek yapmıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarına da imza atıyoruz. Verdiğimiz emek ve mücadele Mersin içindir; ancak aynı şekilde bizlere de sahip çıkılması gerekmektedir. Elde ettiğimiz tüm başarılar Mersin hanesine yazılmakta, Mersin'e kazandırmaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Madalyaya doymayan aşçıMadalyaya doymayan aşçıMadalyaya doymayan aşçıMadalyaya doymayan aşçı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Bursa’da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdüBursa’da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdü
“Hünerli Eller” elleri ayakları oldu“Hünerli Eller” elleri ayakları oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Öküz ve eşek kılığına giren köylüler düğünlere renk katıyor

Kütahya'da ilginç anlar! Öküz ve eşek kılığına girip...

Günlük burç yorumları 8 Temmuz Pazartesi - Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı

15 Temmuz Gazisi 3 yıl sonra o geceyi anlattı

Teröristlere yurt içi ve yurt dışında darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

F-16'lar o bölgeleri bombaladı!

Eşinden ayrılınca bunalıma girdi, ikinci kez evini yaktı

Tiner döküp evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.