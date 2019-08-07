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"Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 00:04 | Son Güncelleme

Semaver Kumpanya tarafından 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında sahnelenen "Madde 22", İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında kalmış bombardıman subayı Yossaryan’ın trajikomik öyküsüne odaklanıyor

İSTANBUL (AA) - Bu sene 17 konser ve 5 tiyatro oyununa ev sahipliği yapan 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Semaver Kumpanya tarafından hazırlanan oyun, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Oyun, ABD'li yazar Joseph Heller’in kaleminden, Çiğdem Girgiç çevirisiyle izleyenlerin beğenisine sunuluyor.

Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği oyunda; Ahmet Kaynak, Berkay Şekerci, Cansu Saka, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Güçlü Yalçıner, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Sarp Aydınoğlu, Selen Şenay, Serkan Keskin ve Sezin Bozacı rol alıyor.

Kara komedi klasikleri arasında gösterilen "Madde 22", İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında kalmış bombardıman subayı Yossaryan’ın trajikomik öyküsüne odaklanıyor.

İtalya’da konuşlanmış bir ABD üssünde geçen oyun, uçuş görevinden kaçmak için denenmedik yol bırakmayan Yossaryan'ın, savaşın bir parçası olmamak için sarf ettiği çabayı konu ediniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ENKA oyun Semaver Kumpanya tiyatro

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