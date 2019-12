Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, gayrimeşru işler için otel olarak kullanılıyor. Fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline gelen taş binaya giriş-çıkış yapmak ise çok kolay.

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline geldi. Madde bağımlılarının da mekanı haline gelen binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği görüldü.

Taş binanın bu durumundan oldukça rahatsız olduklarını dile getiren Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, çevrede birkaç tane okul olduğunu ve çocuklar adına tedirgin olduklarını söyledi. Herhangi bir çocuğun kaçırılması durumunda kötü sonuçlar ortaya çıkabileceğini belirten Divarcı, “Konuyla ilgili yetkili makamlara başvurumuzu yaptık. Bu binanın giriş ve çıkış güvenliği mutlaka sağlanmalı. Kimse buraya elini kolunu sallayarak girememeli. Burası şu an kötü olaylara ve kötü insanlara mekan olmuş durumda. Çocuklarımız, kızlarımız adına endişeliyiz, tedirginiz. Bir an önce tedbir alınmasını istiyoruz” dedi.