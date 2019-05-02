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Madde bağımlılarına destek için kermes talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Rumeli Balkan Güç Birliği Federasyonu Genel Başkanı Recep Osman Erdoğan: - "Kermes alanı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinden olumsuz cevap geldi. Bu bizim için bir yıkım oldu"

İSTANBUL (AA) - Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu Genel Başkanı Recep Osman Erdoğan, madde bağımlısı gençlerin tedavilerini karşılamak amacıyla kurmak istedikleri kermese İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izin vermediğini iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı.

Basın açıklaması yapan Erdoğan, madde bağımlısı gençlere tedavileri için destek olmak amacıyla Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda kermes kurmak istediklerini söyledi.

Ancak kermes alanına izin yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Kermes alanı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinden olumsuz cevap geldi. Bu bizim için bir yıkım oldu. 'Çatalca Meydanı'nda kermes kuramazsınız' denildi. Neden kızlarımıza kermes alanı verilmiyor? Bu kızların istemiş olduğu sadece bir kermes alanı. Bunu istememizin sebebi kermesten elde edilecek kazancı tedavi için hastane yatış ücreti olarak kullanmak."

Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu Kadın Kitle Kolu Başkanı Gülay Çamlıbel ise "Madde bağımlısı 135 genç kızımıza çare olmak istiyoruz. Kermes yapmak istiyoruz ama kimse destek vermedi. 10 kızımızın tedavi için hastanede yatışını yapacaktık ancak bu kızlarımızın hayalleri suya düştü." ifadelerini kullandı.

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