Madde bağımlılarına uyuşturucu taşıyan 2 yabancıya operasyon

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 şahıs olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında Denizli’ye uyuşturucu madde sevk ettiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı. Uyuşturucu madde temin eden madde bağımlısı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, madde bağımlısı 10 şahsa uyuşturucu temin ettiği anlaşılan 2 şahsa 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şahıs madde bağımlılarına uyuşturucu temini yapmasından dolayı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.