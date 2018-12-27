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Madde bağımlılarını imamlar hayata bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın başlattığı proje kapsamında uyuşturucu ve alkol bağımlılarına destek olan imamlar, 17 kişinin yeniden hayata tutunmasını sağladı - Uyuşturucu ve alkol kullanmayı bırakanlardan 2'si, kendilerine destek olan imamlarla birlikte Umre'ye gitme hakkı kazandı - Müftü Recep Şükrü Balkan: - "Bize 50 kişi başvurdu, 17'si şimdiye kadar sağlığına kavuştu, diğerlerinin tedavisi devam ediyor" - Sağlığına kavuşan H.S: - "Tıbbı destekle beraber hocam beni hiç yalnız bırakmadı, manevi destek verdi. Bağımlılığı bırakırsam mükafat olarak Umre'ye göndereceklerini söyledi. Kendimi başarmak için zorunlu hissettim" - S.K: - "İmamlar bize hayattaki güzellikleri anlattılar. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Artık alkol aklıma gelmiyor, huzur doluyum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de madde ve alkol bağımlısı kişilere manevi destek veren imamlar, 17 kişinin yeniden hayata tutunmasını sağladı.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yaklaşık 6 ay önce kentteki imamlarla bir araya gelerek madde bağımlısı kişilere ulaşmalarını istedi. İmamlar, projeyi cuma hutbesinde cemaate anlattı ve çevrelerinde bulunan ve tedavi olmak isteyen bağımlıların İl Müftülüğüne başvurmalarını önerdi.

Balkan, bizzat görüştüğü madde bağımlılarını evlerinin yakınında bulunan camilerin imamlarıyla bir araya getirip, onlarla zaman geçirmelerini sağladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) tedavi süreci başlayan madde bağımlılarını o süreçte imamlar yalnız bırakmadı. Hastaları ziyaret eden, zaman zaman telefonla görüşen imamlar, bir ay devam eden tıbbi tedavinin ardından tüm günlerini madde bağımlılığı tedavisi gören hastalarla geçirdi.

Onlara manevi destek veren, Kur'an-ı Kerim okuyan, bazen de beraber sinema ve gezilere giden imamlar, yürütülen bu proje sayesinde 17 kişinin yeni bir hayata "Merhaba" demesini sağladı.

Sağlıklarına kavuşmalarının ardından tedavi gören iki kişi, kendilerine bu süreçte destek olan imamlarla kutsal topraklara gitme hakkı kazandı.

- Bağımlılara müftülük desteği

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeye Gebze müftüsüyken başladığını, şimdiye kadar görev yaptığı kentlerde 350 genci bağımlılıktan kurtardıklarını söyledi.

"Bir kişiyi kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Balkan, "İzmir'de bize 50 kişi başvurdu, 17'si şimdiye kadar sağlıklarına kavuştu, diğerlerinin de tedavisi devam ediyor. Önce onların iyileşmelerini istiyoruz, daha sonra isterlerse Kur'an-ı Kerim de öğretiyoruz. Tedavi süresi boyunca kimseye deşifre etmiyoruz." dedi.

Balkan, projelerin devam edeceğini, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin müftülüğe başvurmalarının yeterli olduğunu aktardı.

- Uyuşturucuyu bıraktı camiyle buluştu

Proje kapsamında sağlığına kavuşan 35 yaşındaki H.S, lise yıllarında bulunduğu arkadaş çevresinden etkilenerek uyuşturucu kullanmaya başladığını, bırakmayı çok denemesine rağmen bir türlü başarılı olamadığını anlattı.

Bir yakınının önerisiyle Balkan'la görüştüğünü belirten H.S, "Bu illeti hiç bırakabileceğimi düşünemiyordum. Tıbbı destekle beraber hocam beni hiç yalnız bırakmadı, manevi destek verdi. Bağımlığı bırakırsam mükafat olarak Umre'ye göndereceklerini söyledi. Kendimi başarmak için zorunlu hissettim." dedi.

H.S, 5 ay boyunca zamanının büyük bir çoğunluğunu kendisine manevi destek veren imamla geçirdiğini, bu sayede hayatının değiştiğini ifade etti.

Yıllar sonra camiyle buluştuğunu, bu duygunun anlatılamayacağını dile getiren H.S, "Ailemin, eşimin bana olan bakışı ve güveni değişti. Artık cebimde param oluyor. Eskiden beynimiz uyuşmuştu. Şimdi ise sağlığımıza kavuştum. Tüm arkadaşlara önerim gelsinler, bu proje kapsamında sağlıklarına kavuşsunlar." diye konuştu.

- "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

S.K. ise 15 yıldan bu yana alkol bağımlısı olduğuna, gördüğü tedavilere rağmen bir türlü bağımlılıktan kurtulamadığına işaret etti.

Görevli imamın kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan S.K, "Oturup sohbet ettik, beraber zaman geçirdik. Bize hayattaki güzellikleri anlattılar. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Artık alkol aklıma gelmiyor, huzur doluyum." dedi.

- "Kriz anlarında bile onlara telefonda manevi destek olduk"

İmam Bekir Kahraman da manevi destek verdikleri kişileri zaman içinde evlatları gibi görmeye başladığını aktardı.

Onların sağlıklarına kavuştuğunu görünce çok mutlu olduğunu kaydeden Kahraman, "Kriz anlarında bile onlara telefonda manevi destek olduk. Aileleriyle konuştum, onlara hayatlarında bir din adamının kendilerine bu kadar yakın olabileceğini ve yalnız olmadıklarını hissettirdik." diye konuştu.

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İzmir Müftülüğü madde bağımlısı proje umre uyuşturucu bağımlılığı

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