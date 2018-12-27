Madde bağımlılarını imamlar hayata bağladı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de madde ve alkol bağımlısı kişilere manevi destek veren imamlar, 17 kişinin yeniden hayata tutunmasını sağladı. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yaklaşık 6 ay önce kentteki imamlarla bir araya gelerek madde bağımlısı kişilere ulaşmalarını istedi. İmamlar, projeyi cuma hutbesinde cemaate anlattı ve çevrelerinde bulunan ve tedavi olmak isteyen bağımlıların İl Müftülüğüne başvurmalarını önerdi. Balkan, bizzat görüştüğü madde bağımlılarını evlerinin yakınında bulunan camilerin imamlarıyla bir araya getirip, onlarla zaman geçirmelerini sağladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) tedavi süreci başlayan madde bağımlılarını o süreçte imamlar yalnız bırakmadı. Hastaları ziyaret eden, zaman zaman telefonla görüşen imamlar, bir ay devam eden tıbbi tedavinin ardından tüm günlerini madde bağımlılığı tedavisi gören hastalarla geçirdi. Onlara manevi destek veren, Kur'an-ı Kerim okuyan, bazen de beraber sinema ve gezilere giden imamlar, yürütülen bu proje sayesinde 17 kişinin yeni bir hayata "Merhaba" demesini sağladı.

Sağlıklarına kavuşmalarının ardından tedavi gören iki kişi, kendilerine bu süreçte destek olan imamlarla kutsal topraklara gitme hakkı kazandı. - Bağımlılara müftülük desteği İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeye Gebze müftüsüyken başladığını, şimdiye kadar görev yaptığı kentlerde 350 genci bağımlılıktan kurtardıklarını söyledi. "Bir kişiyi kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Balkan, "İzmir'de bize 50 kişi başvurdu, 17'si şimdiye kadar sağlıklarına kavuştu, diğerlerinin de tedavisi devam ediyor. Önce onların iyileşmelerini istiyoruz, daha sonra isterlerse Kur'an-ı Kerim de öğretiyoruz. Tedavi süresi boyunca kimseye deşifre etmiyoruz." dedi. Balkan, projelerin devam edeceğini, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin müftülüğe başvurmalarının yeterli olduğunu aktardı. - Uyuşturucuyu bıraktı camiyle buluştu Proje kapsamında sağlığına kavuşan 35 yaşındaki H.S, lise yıllarında bulunduğu arkadaş çevresinden etkilenerek uyuşturucu kullanmaya başladığını, bırakmayı çok denemesine rağmen bir türlü başarılı olamadığını anlattı.

Bir yakınının önerisiyle Balkan'la görüştüğünü belirten H.S, "Bu illeti hiç bırakabileceğimi düşünemiyordum. Tıbbı destekle beraber hocam beni hiç yalnız bırakmadı, manevi destek verdi. Bağımlığı bırakırsam mükafat olarak Umre'ye göndereceklerini söyledi. Kendimi başarmak için zorunlu hissettim." dedi. H.S, 5 ay boyunca zamanının büyük bir çoğunluğunu kendisine manevi destek veren imamla geçirdiğini, bu sayede hayatının değiştiğini ifade etti. Yıllar sonra camiyle buluştuğunu, bu duygunun anlatılamayacağını dile getiren H.S, "Ailemin, eşimin bana olan bakışı ve güveni değişti. Artık cebimde param oluyor. Eskiden beynimiz uyuşmuştu. Şimdi ise sağlığımıza kavuştum. Tüm arkadaşlara önerim gelsinler, bu proje kapsamında sağlıklarına kavuşsunlar." diye konuştu. - "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" S.K. ise 15 yıldan bu yana alkol bağımlısı olduğuna, gördüğü tedavilere rağmen bir türlü bağımlılıktan kurtulamadığına işaret etti. Görevli imamın kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan S.K, "Oturup sohbet ettik, beraber zaman geçirdik. Bize hayattaki güzellikleri anlattılar. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Artık alkol aklıma gelmiyor, huzur doluyum." dedi.