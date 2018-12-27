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Madde bağımlılarının yaktığı ateş iş yerini kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde bir işyeri, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Madde bağımlılarının yaktığı ateş iş yerini kül etti

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde bir işyeri, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, yangının madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateş sonucu çıktığını öne sürerek tepki gösterdi.
İlçenin Korupınar Mahallesi'nde elektrik malzemesi satışı yapan Ahmet Yıldırım’a ait iş yerinin depo bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Esnaf, yangının madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateşten çıktığını öne sürerek tepki gösterdi. Esnaf Mehmet Öztürk, "Bizler kaç defa şikayetçi olmamıza rağmen gerekli önlemler alınmadı ve müdahale edilmedi. Buraya gelip, tiner çekip, içki içiyorlar. Biz esnaf olarak bunlardan bıktık" dedi.
Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Madde bağımlılarının yaktığı ateş iş yerini kül ettiMadde bağımlılarının yaktığı ateş iş yerini kül ettiMadde bağımlılarının yaktığı ateş iş yerini kül ettiMadde bağımlılarının yaktığı ateş iş yerini kül etti

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