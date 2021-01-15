Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı tedavisi için nasıl bir yol izlenir?

İnsanda algı değişikliği ve duygu durumu değişikliği ortaya çıkartan maddelerden en bilinenleri, eroin, kokain, esrar, LSD, extacy, bonzai gibi maddelerdir. Bunların bazıları uyarıcı, bazıları rahatlatıcı etkileri yaparken, bir kısmı da hayal alemine daldırır, halüsniasyon gördürür, gerçeklik algısını bozar. Örneğin LSD, renk algısı ve zaman algısını değiştirir. Zaman algısı yavaşlar. Renkler görüntü olarak gelmeye, görüntüler ses olarak gelmeye başlar. İnsanın beyindeki bütün algısal gerçekliği bozulur.

Bu maddeler uzun süre kullanımda fiziksel ve psikolojik hasarlara yol açabilirler. Akut dönemde, çok yoğun kullanıldığında farklı etkilere neden olurlar. Kokain, çok yoğun kullanımda kalp krizi veya beyin kanaması yapabilir. Eroin, solunum durmasına neden olabilir. Esrar, panik atağa yatkın olan hastalarda buna yol açabilir, uzun süreli kullanımda şizofreni ortaya çıkabilir. LSD kullanan kişilerde LSD'ye bağlı olarak kapıdan çıktığını sanıp pencereden düşmeyle ölüm meydana gelebilir. Dolayısıyla uyuşturucuların fiziksel ve psikolojik değişimlere neden olmanın yanı sıra durum duygu ve algısını değiştiren maddeler olduğunu söyleyebiliriz.