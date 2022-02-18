Madde bağımlılığı tedavisinde olan Lottie Moss'tan müstehcen poz!

Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, OnlyFans üzerinden sattığı fotoğraflarının internete sızdırıldığını söyleyerek ağlamış ancak müstehcen pozlarına ara vermemişti. Bir süredir madde bağımlılığı sebebiyle rehabilitasyon merkezinde olan Lottie Moss'u hiçbir şey durdurmuyor!

Lottie Moss'un, rehabilitasyonda olduğu süre boyunca asla durmaması ablası Kate Moss ile arasını bozsa da ünlü isim bunu umursamıyor.

Lottie Moss müstehcen pozlarına bir yenisini ekledi. Siyah iç çamaşırıyla sere serpe poz veren Lottie Moss göğüslerini siyaha boyayarak sansürledi.

Moss bununla da kalmadı ve "Gel benimle yat" notunu fotoğrafa ekledi.

