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Madde bağımlılığı tedavisinde olan Lottie Moss'tan müstehcen poz!

18.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlyfans paylaşımlarıyla gündeme gelen Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss bir süredir madde bağımlılığı sebebiyle tedavi görünüyordu. Rehabilitasyon merkezinde olmasına rağmen paylaşımlarına devam eden model son olarak yalnızca iç çamaşırıyla bir pozunu paylaşıp olay bir yorumda bulundu.

Madde bağımlılığı tedavisinde olan Lottie Moss'tan müstehcen poz!

Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, OnlyFans üzerinden sattığı fotoğraflarının internete sızdırıldığını söyleyerek ağlamış ancak müstehcen pozlarına ara vermemişti. Bir süredir madde bağımlılığı sebebiyle rehabilitasyon merkezinde olan Lottie Moss'u hiçbir şey durdurmuyor!

Lottie Moss'un, rehabilitasyonda olduğu süre boyunca asla durmaması ablası Kate Moss ile arasını bozsa da ünlü isim bunu umursamıyor.

Ekran Alıntısı

Lottie Moss müstehcen pozlarına bir yenisini ekledi. Siyah iç çamaşırıyla sere serpe poz veren Lottie Moss göğüslerini siyaha boyayarak sansürledi.

Moss bununla da kalmadı ve "Gel benimle yat" notunu fotoğrafa ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Lottie Moss
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