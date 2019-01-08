Madde bağımlılığında kadınlar da risk altında

MADDE KULLANIMI KADINLAR İÇİN DE ÖNEMLİ BİR SORUN

Uzun yıllar boyunca madde kullanımı ve buna bağlı sorunların erkekler arasında daha yaygın olması nedeni ile kadınlarda kullanım ve bağımlılığın daha az ilgi çektiğini belirten Doç. Dr. Gül Eryılmaz, şunları söyledi:

“Fakat son zamanlarda genel olarak dünyada madde kullanımındaki cinsiyetler arası farkın giderek kapanmaya başladığı ve madde kullanımının kadınlar için de önemli bir sorun haline geldiği ileri sürülmektedir. Yurt dışında yapılan çalışmalarda 1990’lı yıllar ile 2000’li yıllar arasında kadınlar açısından madde kullanımında bir artış olduğunun belirlenmesi ve bu konuya dikkat çekilmesi ülkemiz içinde aynı durumun söz konusu olacağı sonucunu bize düşündürmektedir.”

SİGARA KULLANIMI AÇISINDAN FARK YOK

Sigara kullanımı açısından bakıldığında 2000’li yıllardan önce erkek cinsiyette sigara bağımlığının daha fazla iken bu oranın 2000’li yıllardan sonra değiştiğini ifade eden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Sigara kullanımı açısından cinsiyetler arasında genel olarak bölgelere göre değişse de fark yok denilebilir. Alkolizm prevalansı 1980’lerde erkek kadın oranı 5’te 1 iken şimdilerde bu oran 3’te 1’e inmiştir. Erkeklerde alkole başlama yaşı kadınlara göre daha erken iken son yıllarda kadın-erkek alkole başlama yaşları arasında fark giderek azalmıştır” diye konuştu.