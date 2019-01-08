Madde bağımlılığında kadınlar da risk altında

MADDE KULLANIMI KADINLAR İÇİN DE ÖNEMLİ BİR SORUN
Uzun yıllar boyunca madde kullanımı ve buna bağlı sorunların erkekler arasında daha yaygın olması nedeni ile kadınlarda kullanım ve bağımlılığın daha az ilgi çektiğini belirten Doç. Dr. Gül Eryılmaz, şunları söyledi:
“Fakat son zamanlarda genel olarak dünyada madde kullanımındaki cinsiyetler arası farkın giderek kapanmaya başladığı ve madde kullanımının kadınlar için de önemli bir sorun haline geldiği ileri sürülmektedir. Yurt dışında yapılan çalışmalarda 1990’lı yıllar ile 2000’li yıllar arasında kadınlar açısından madde kullanımında bir artış olduğunun belirlenmesi ve bu konuya dikkat çekilmesi ülkemiz içinde aynı durumun söz konusu olacağı sonucunu bize düşündürmektedir.”
SİGARA KULLANIMI AÇISINDAN FARK YOK
Sigara kullanımı açısından bakıldığında 2000’li yıllardan önce erkek cinsiyette sigara bağımlığının daha fazla iken bu oranın 2000’li yıllardan sonra değiştiğini ifade eden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Sigara kullanımı açısından cinsiyetler arasında genel olarak bölgelere göre değişse de fark yok denilebilir. Alkolizm prevalansı 1980’lerde erkek kadın oranı 5’te 1 iken şimdilerde bu oran 3’te 1’e inmiştir. Erkeklerde alkole başlama yaşı kadınlara göre daha erken iken son yıllarda kadın-erkek alkole başlama yaşları arasında fark giderek azalmıştır” diye konuştu.
KADINLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR
Kadınların biyolojik nedenlerden dolayı madde etkilerine daha kolay maruz kaldıklarını ifade eden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Kadınlarda düşük dozlarda bile etkinliğin ortaya çıkması bağımlılık açısından risk oluşturmaktadır. Erkeklerin madde ve alkol kullanım sıklığı kadınlara göre daha yüksekken, kadınlar daha düşük miktar ve sürede madde kullansalar da erkeklere oranla çok daha hızlı bağımlılık geliştirmektedirler” dedi.
SOSYAL ROLLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİK MADDEYE ULAŞILABİLİRLİĞİ ARTIRIYOR
Doç. Dr. Gül Eryılmaz, ayrıca kadınların sosyal rollerindeki değişiklikler, ekonomik özgürlük kazanmaları, değişen sosyoekonomik ve kültürel yapılanmalar nedeni ile maddeye ulaşılabilirlik oranlarının erkek cinsiyetin madde ulaşılabilirlik oranlarına yakın olduğunu da sözlerine ekledi.
TRAVMA İLE BAĞIMLILIK ARASINDA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ VAR
Kadının travma yaşaması ile madde kullanımı arasında güçlü bir ilişki olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Kadınların seksüel ve fiziksel kötüye kullanıma erkeklerden daha fazla maruz kalması ile kadının madde kullanımı arasında güçlü bir ilişki vardır. Kadınlar güvenlerini arttırmak, gerilimi azaltmak, sorunları ile başa çıkmak, baskıları azaltmak veya kilo kaybetmek gibi nedenlerle sigara, alkol veya diğer ilaçları kullanmaya eğilimlidirler” dedi.
KADINLAR PSİKOLOJİK, ERKEKLER AKADEMİK NEDENLERLE TEDAVİYE BAŞVURUYOR
Kadınların eşlik eden diğer psikiyatrik hastalıkları sebebi ile bağımlılık tedavisinden önce diğer psikiyatrik hastalıkları için tedaviye başvurduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Erkekler daha çok akademik ve iş kaynaklı sebepler ile tedaviye başvururken, kadınlar daha çok yaşamış oldukları psikolojik sorunlar sebebi ile tedaviye başvurmaktadırlar.
BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANLARI BİRBİRİNE YAKIN
Kadın ve erkeklerin bağımlılık tedavisinde başarı oranlarının hemen hemen birbirine yakın olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Kadınların başarı oranlarının, erkeklere oranla daha iyi olduğu söylenebilir. Tedavi sonrasında bağımlılığın tekrar etme oranı, kadınlarda erkeklere oranla daha düşük olmakla birlikte relaps olduğunda kadınlar erkeklere göre tedaviye daha çabuk başvurmaktadırlar” diye konuştu.
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