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Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

BURSA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burhan Y.

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burhan Y. (27), anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Gelen polisleri görünce ebeveynlerini serbest bırakıp kendisini eve kilitleyen Burhan Y., 2 saatlik çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burhan Y., sabah saatlerinde geldiği evde, annesi Dürdane Y. ve babası Şeref Y. ile tartıştı. Yaklaşık bir haftadır eve uğramadığı belirtilen Burhan Y., kapıyı kilitleyip, anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Aldığı maddenin etkisinde olduğu ifade edilen Burhan Y., evin pencerelerini kırıp, bağırıp çağırmaya başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Burhan Y., gelen polis ekiplerini görünce anne ve babasını serbest bıraktı. Kapıyı üzerine kilitleyen Burhan Y., polis ekiplerine evdeki eşyaları fırlattı. Polisler, yaptıklarının hem suç, hem de günah olduğunu belirttikleri Burhan Y.'yi, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından ikna etti. Kapıyı açan Burhan Y., polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

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