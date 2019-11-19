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Madde bağımlısı, annesini 11 yerinden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D. (21), annesi Esma S.'yi (43) 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Esma S.'nin, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. ile oğlu Muhammed D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla, Esma S.'yi 11 yerinden bıçakladı. Esma S. kanlar içinde yere yığılırken Muhammed D. ise kaçtı.

Gelen sesler üzerine komşuları, polise haber verdi. ihbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esma S., yapılan ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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