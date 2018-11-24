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Madde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 08:11 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de Küçükbakkalköy Merkez Camii avlusunda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi kendini yaktı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de Küçükbakkalköy Merkez Camii avlusunda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi kendini yaktı. Olay, Şen Sokak'ta bulunan Küçükbakkalköy Merkez Camisi avlusunda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi camiinin avlusunda üzerine yanıcı madde dökerek kendini yaktı. Camii avlusundaki dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camii avlusunda bir kişinin yanmış ve baygın şekilde yattığını gördü. İtfaiye erleri yaralı kişiyi dışarıya çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yara ve yanık ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de bu sırada çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kendini yakan kişinin arkada bıraktığı delilleri inceleyerek, delillerde torbasına koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Cami avlusuna madde bağımlısı gencin sık sık geldiği belirten bir mahalle sakini, "Burada 3-5 aydır bir tinerci var. Geliyor burada kendini kesiyor. Saçı başı dağınık… Caminin etrafında yatıyor. Buradaki millet para veriyor. Alıştı buraya. 30-35 yaşlarında, ailesi de yok galiba. Devamlı burada. Ben lavaboya kalkmıştım. Camdan baktım polis ve itfaiye arabalarını görünce camiyi yakıyorlar sandım. İndim sordum, biri kendini yakmış dediler" şeklinde konuştu.

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Madde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktıMadde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktı
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