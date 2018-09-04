Madde bağımlısı diş teknisyeninin acı sonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da madde bağımlısı olduğu belirtilen diş tekniksiyeni Soner A. (32), götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Soner A.'nın sağ kolunda, hayalleri olan 4 kişinin uyuşturucu kullanımıyla başlayan maceralarının anlatıldığı 'Requiem for a dream: Bir rüya için ağıt' filminin adını dövme yaptırdığı ortaya çıktı.
Diş teknisyeni Soner A., rahatsızlanınca sabaha karşı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Sonar A., yoğun bakım ünitelerinde yer olmadığı gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi. Ambulansla götürülen Soner A.'nın, hastaneye giriş yaptığı sırada kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Soner A., bir süre sonra yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Soner A.'nın madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucuya bağlı sağ ve sol bacaklarında çeşitli yaralar olduğunu belirledi. Aynı zamanda Hepatit C hastası olduğu ifade edilen Soner A.'nın sağ koluna, 4 kişinin uyuşturucu kullanımıyla başlayan maceralarının anlatıldığı 'Requiem for a dream' filminin adını dövme yaptırdığı görüldü. Soner A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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