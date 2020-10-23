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Madde bağımlısı genç 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Denizli’de, madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 7.

Denizli’de, madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Annesi, evde bulduğu bir kutu uyuşturucu maddeyi polis ekiplerine teslim etti.
Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 28 yaşındaki Onur K., 7. katta bulunan evlerinin penceresinden düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Onur K.’ye ilk müdahalede bulunarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Onur K.’nin annesi, çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söyleyerek evde bulunan bir kutu içerisinde bulunan uyuşturucu maddelerini polis ekiplerine teslim etti. 7. kattan düşerek ağır yaralanan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur K.’nin, hastaneye sevki sırasında sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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