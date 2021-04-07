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Madde bağımlısı genç, odasını ateşe verdi

07.04.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen S.B. (27), geçirdiği sinir krizinin ardından ailesinin çağırdığı sağlık ekiplerini görünce odasını ateşe verdi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını etrafa sıçramadan söndürdü.

Madde bağımlısı genç, odasını ateşe verdi

Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.B., evde sinir krizi geçirdi. Ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerini gören S.B. evdeki eşyalara zarar verdikten sonra bu kez odasını ateşe verdi. Çağrılan itfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekibinin müdahale ettiği S.B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır
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