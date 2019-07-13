HABER

Madde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde madde bağımlısı B.A.’nın (17) rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi, polis ve itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı.

Madde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde madde bağımlısı B.A.’nın (17) rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi, polis ve itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı. Kendisini odaya kilitleyen B.A. da bir süre sonra polisin ikna çabası sonucu eylemini sonlandırınca gözaltına alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma giren madde bağımlısı B.A., annesini ve 3 kardeşini yaşadıkları evin bir odasına kapattı. B.A. annesini ve kardeşlerini ölümle tehdit edip, evi ateşe vereceğini söyledi. Gelen sesler üzerine komşuları, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese, çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından evde bulunan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerinin yardımıyla, ikinci katta bulunan evin penceresinden çıkartılarak kurtarıldı.
Kendisini odaya kilitleyen B.A. da polisin uzun uğraşları sonucu eylemine son verip evden çıkarıldı. Gözaltına alınan B.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Madde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldıMadde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldıMadde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldıMadde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldı

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
15 Temmuz Şehitleri Pekin’de anıldı15 Temmuz Şehitleri Pekin’de anıldı
Prof. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştırProf. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti!

Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Baba olacağını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüştü! Kızı da kazada hayatını kaybetti

Babalık sevincine kalbi dayanmadı! Kızı da...

Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.