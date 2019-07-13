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Madde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 21:21 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde madde bağımlısı B.A.’nın (17) rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi, polis ve itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde madde bağımlısı B.A.’nın (17) rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi, polis ve itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı. Kendisini odaya kilitleyen B.A. da bir süre sonra polisin ikna çabası sonucu eylemini sonlandırınca gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma giren madde bağımlısı B.A., annesini ve 3 kardeşini yaşadıkları evin bir odasına kapattı. B.A. annesini ve kardeşlerini ölümle tehdit edip, evi ateşe vereceğini söyledi. Gelen sesler üzerine komşuları, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese, çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından evde bulunan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerinin yardımıyla, ikinci katta bulunan evin penceresinden çıkartılarak kurtarıldı.

Kendisini odaya kilitleyen B.A. da polisin uzun uğraşları sonucu eylemine son verip evden çıkarıldı. Gözaltına alınan B.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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