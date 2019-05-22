Madde bağımlısı gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama gerçekleştirdiği kişinin üzerine 1 fişek eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre olay Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan Y.K.O.’nun üzerinden 1 fişek eroin ele geçirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin edilen Y.K.O., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

