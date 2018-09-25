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"Madde bağımlısı kişinin tinerle yakıldığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uçucu madde bağımlısı Ahmet Ç'nin tartıştığı 4 kişi tarafından üzerine tiner dökülerek yakıldığı iddia edildi - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uçucu madde bağımlısı Ahmet Ç'yi yaktığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Sokak'ta yanmış halde bir kişinin yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Ahmet Ç'nin (41) yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Ç'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Uçucu madde bağımlısı Ahmet Ç'nin önceki gün kullandığı tinerin elini yakması sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, bir süre önce de sanayi sitesinde bir iş yerinde tinerle yangın çıkardığı öğrenildi.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri ilk bulgulara göre Ahmet Ç'nin üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yandığını belirledi.

- Dört kişi gözaltına alındı

Olayın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay bölgesindeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

İncelemelerde polis, Ahmet Ç'nin, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı bir mobilya atölyesinde çalışan T.D, İ.İ, S.K. ve mermercide çalışan M.Ç. tarafından üzerine tiner dökülerek yakıldığını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir polis uçucu madde

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