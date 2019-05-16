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Madde bağımlısı şahıs silahlı yağma suçlusu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

Manavgat Sanayi Sitesinde esnafların ihbarı üzerine madde kullanırken yakalanan A.A.’nın silahlı yağma suçundan arandığı belirlendi.Sanayi sitesinde esnaflardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde kanal kenarında madde kullanmakta olan A.A.

Madde bağımlısı şahıs silahlı yağma suçlusu çıktı

Manavgat Sanayi Sitesinde esnafların ihbarı üzerine madde kullanırken yakalanan A.A.’nın silahlı yağma suçundan arandığı belirlendi.
Sanayi sitesinde esnaflardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde kanal kenarında madde kullanmakta olan A.A. isimli şahsın GBT’sinde Gaziantep ilinde Silahlı Yağma olayına karıştığının belirlenmesi üzerine şahıs gözlem altına alındı. A.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Madde bağımlısı şahıs silahlı yağma suçlusu çıktı

Madde bağımlısı şahıs silahlı yağma suçlusu çıktı

Madde bağımlısı şahıs silahlı yağma suçlusu çıktı

Madde bağımlısı şahıs silahlı yağma suçlusu çıktı

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