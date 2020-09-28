HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Madde bağımlısı şahısların parktaki sohbeti kanlı bitti

Madde bağımlısı şahısların parktaki sohbeti kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 21:45 | Son Güncelleme

Denizli’de madde bağımlısı iki şahıs parkta sohbet ettikleri sırada çıkan kavgada birbirlerini yaraladı.

Denizli’de madde bağımlısı iki şahıs parkta sohbet ettikleri sırada çıkan kavgada birbirlerini yaraladı. Karnından bıçaklanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferdi S. ve mahalleye yeni taşındığı öğrenilen Taner E. parkta sohbet ettikleri sırada tartışmaya başladı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen iki şahıstan Taner E., yanındaki meyve bıçakları ile Ferdi S.’ye saldırdı. Taner E. boğuşma sırasında elinden yaralanırken, karnına aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ferdi S. yerden aldığı taş parçalarını Taner E.’ye atarak kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Ferdi S.’yi bankta yaralı şekilde yatarken buldu. Polis, olay yerinden kaçan Taner E.’yi de kanayan elinden damlayan kan izlerini takip ederek evini tespit edip yakaladı. Ağır yaralanan Ferdi S. ve Taner E., yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Kenti sinekler istila etti! 'Nerede ışık varsa girmeye başladılar'Kenti sinekler istila etti! 'Nerede ışık varsa girmeye başladılar'
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Bingöl’de ilçeyi sinekler istila etti! İş yerleri kepenk kapatmak zorunda kaldı
Kenti sinekler istila etti! 'Nerede ışık varsa girmeye başladılar'
Bakan Koca, Azeri mevkidaşı ile görüştü
Bakan Koca, Azeri mevkidaşı ile görüştü
Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi
Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi
Son dakika: MSB kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit
Şehidin kimliği ve memleketi belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.