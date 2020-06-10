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  4. Madde bağımlısından polise şaşırtan sözler! ’Benden iyi kapkaççı yok’

Madde bağımlısından polise şaşırtan sözler! ’Benden iyi kapkaççı yok’

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 14:13 | Son Güncelleme

Denizli’de uyuşturucu madde kullanarak direksiyon başına geçen şahıs ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçınca kovalamaca sonrası yakalandı. Şahıs kullandığı maddenin etkisi ile bilinçsiz hareketler ve konuşmalar yaparak, “Benden iyi kapkaççı yok. Üstüme hünerli insan yok, ağabey sen beni bir deli gibi gör” diyerek polisten kendisini serbest bırakmasını istedi.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 789. Sokak’ta meydana geldi. M.S. 20 H 6867 plakalı kamyonetiyle seyir halinde iken trafik ışıklarında kırmızı olmasına rağmen uymayarak ihlal etti. İki farklı ışıktan kırmızı yandığı halde geçerek trafiği tehlikeye düşüren aracı şehir polis kameralarında fark eden polis ekipleri harekete geçti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden takibe alınan şahsı, polis ekipleri durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerinin yolu kapatarak yakaladığı M.S. yapılan alkol kontrolünde ‘0’ promil alkollü olduğu ancak bilinçsiz davranışlarının sebebinin ise uyuşturucu madde kullanması olduğunu neticesine varıldı.

“BENDEN İYİ KAPKAÇÇI YOK”

Daha sonra elleri kelepçelenerek polis aracına alınan M.S.’nin bilinçsiz hareketlerine devam ettiği görülünce kelepçeleri sökülerek araçtan indirildi. Su içmesi ve elini yüzünü yıkayarak kendine gelmesi beklenen şahıs bu sırada bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Polis ekiplerinin susturmaya çalışarak zor anlar yaşaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Kendi kendine konuşan M.S., “Benden iyi kapkaççı yok. Üstüme hünerli insan yok. Gerçek manada beni tanıyan herkes bunu bilir. Senin cebindeki her şeyi alırım ama yapmam” dedi. Polis ekiplerinin susmasını istediği M.S., “Ağabey sen beni bir deli gibi gör” demesi ise gözlerden kaçmadı.

Öte yandan, Trafiği tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamak ve eksik evrakla trafiğe çıkma suçlarından yaklaşık bin 500 TL ceza yiyen şahsın aracı ise trafikten men edildi. Polis ekiplerinin talebi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri M.S.’yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

İHA

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