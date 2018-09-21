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Maddenin saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine düştüğü gözlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Maddenin saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine düştüğü gözlendi

Gök bilimciler, çok uzak bir galaksinin merkezinde maddenin, saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine düştüğünü tespit etti.

ScienceDaily'nin haberine göre, Leicester Üniversitesinden Profesör Ken Pounds liderliğindeki gök bilimciler, Avrupa Uzay Ajansı'nın X-ışını gözlemevi XMM-Newton'un verilerini kullanarak, ilk kez maddenin, ışık hızının yüzde 30'una tekabül eden saniyede 100 kilometre hızda kara deliğin içine çekildiğini gözledi.

Pounds ve ekibinin, gözlemi, Berenis'in Saçları takımyıldızı yönünde bir milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan PG211+143 galaksisinden yayılan X-ışını tayfını incelerken yaptığı belirtildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

Bilim adamları, ışığın bile çok güçlü çekim sahalarına sahip kara deliklerin etki alanına girmemek için yeteri kadar hızlı olmadığını ifade ediyor.

Kara deliklerin, maddeden enerjinin çıkarılmasının en etkili yöntemini önerdiklerinden astronomik açıdan çok önemli olduğu belirtiliyor.

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Kara Delik madde saniyede 100 bin kilometre hız

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