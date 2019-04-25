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Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler yararına defile

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencilerince tasarlanan takı, elbise ve ayakkabılar, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencileri yararına düzenlenen defileyle beğeniye sunuldu

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencilerince tasarlanan takı, elbise ve ayakkabılar, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencileri yararına düzenlenen defilede sergilendi.

Beypazarı MYO Moda, Kuyumculuk Takı Tasarımı ile Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümlerinin öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından yapılan tasarım ürünleri, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Salonu'nda gerçekleştirilen defileyle katılımcıların beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin tasarladığı birbirinden farklı takı, elbise ve ayakkabılar katılımcıların beğenisini kazandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, burada yaptığı konuşmada, bu tarz etkinliklerin diğer öğrencileri de teşvik ettiğini söyledi.

İbiş, "Birinci amacımız yöresel giysi ve geleneksel kıyafetlerimizi yaşatmaya ve tanıtmaya çalışmak. O dokuyu biraz da uyarlayıp kaybolmadan günümüze taşımayı sağlamak. İkinci olarak ise buradan elde edilen gelir, ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak gidiyor." ifadelerini kullandı.

Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin de defilede yer alan kıyafetlerin yanı sıra bunların yapımında kullanılan kumaşların da öğrenciler ve hocalar tarafından üretildiğini belirtti.

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