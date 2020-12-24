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  4. Maddi hasarlı kaza sonrası taraftar birbirine girdi: 4 yaralı

Maddi hasarlı kaza sonrası taraftar birbirine girdi: 4 yaralı

24.12.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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Samsun’da iki otomobilin çarpışarak hurdaya döndüğü kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza sonrası taraflar birbirine girdi.

Samsun’da iki otomobilin çarpışarak hurdaya döndüğü kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza sonrası taraflar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 4 kişi darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ö.’nün kullandığı 06 ET 3808 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir eden Yüksel Ç. yönetimindeki 54 D 4304 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi ancak kazanın maddi hasarlı olduğu anlaşıldı.
Trafik polislerinin kaza raporu tuttukları sırasında kaza yerine gelen araç sürücülerinin yakınları ile araçta bulunanlar arasında kavga çıktı. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, darp sonucu araç sürücüsü Yüksel Ç.’nin oğlu Cengiz Ç. ile diğer araç sürücüsü Onur Ö. ile aynı araçta bulunan Hava Ö. ve Semanur Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Cengiz Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar da polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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