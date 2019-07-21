HABER

Maddi hasarlı kazada yumruklar havada uçuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 21:58 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta tır ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi.

Zonguldak’ta tır ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. 67 EK 472 plakalı tır sürücüsü H.T (26) Gazipaşa istikametinden seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halindeki M.K.’nin (48) idaresindeki 67 EN 342 otomobille çarpıştı. İddiaya göre, kaza sonrasında otomobil sürücüsü M.K. ile tır sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavgada yumruklar havada uçuştu. Otomobil sürücüsü M.K. olayda kanlar içerisinde kalarak yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri çenesinden yaralanan yaşlı otomobil sürücüsü M.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Otomobil sürücüsü M.K’nin şikayeti üzerine ise tır şoförü H.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan alındı. Öte yandan otomobil sürücüsü M.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attıMarket sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı
Giresun’da kadavra köpeği ile ceset parçaları aranıyorGiresun’da kadavra köpeği ile ceset parçaları aranıyor
Otomobil alev alev yandıOtomobil alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.