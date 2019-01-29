Maddi sıkıntılar ev hanımını bakır işleme ustası yaptı

Gaziantep’te yaşayan ev hanımı Gönül Doymaz, maddi sıkıntı yaşayıp evde oturmaktan sıkılınca bakır işleme kursuna gidip işin ustası oldu. Kentteki Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda 6 yıldır bakır işlemesi yapan Doymaz, yaptığı eserlerle erkek ustalara da taş çıkartıyor.

Gaziantep’te yaşayan Gönül Doymaz, hem can sıkıntıdan hem de maddi imkansızlıklardan dolayı başladığı işinde büyük bir başarı örneği göstererek kentin önde gelen bakır ustalarından biri oldu. Yaklaşık 6 yıl önce İş-Kur tarafından işsiz kadınlara yönelik açılan bakırcılık ve sedefçilik kursuna giden ve kursu başarı ile bitiren Doymaz, daha sonrasında abisinin bakır dükkanında bakır işlemeye başladı. Burada kısa sürede kendini geliştiren Doymaz, yaptığı eserlerle erkek ustalara taş çıkartırken, eserlerini Türkiye’nin dört bir yanına ve Avrupa’ya satmaya başladı.

Bakır işleme dükkanında envai çeşit ürün yapan ve işini severek yaptığını vurgulayan Doymaz, "Ben yaklaşık 6 yıldır bu işi yapıyorum. Yıllar önce kursa giderek öğrendim bu işi. Yani benim için biraz tesadüf oldu. İş-Kur’un açtığı mesleki eğitim kursuna gittim. Kursu bitirdikten sonra da ağabeyimin dükkanında işe başladım. Dediğim gibi 6 yıldır çalışıyorum ve baya zevkli bir iş bakır işleme o yüzden herkese tavsiye ederim. Ben genelde oyma nakış yapıyorum. Bir de evde oturup boş vakit geçirmek yerine burada hem maddi hem de manevi kazanç sağlıyorum. Herkese tavsiye edebilirim bu işi" diye konuştu.