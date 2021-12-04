Made in Türkiye ne demek? İşte Made in Türkiye’nin anlamı…

Made in Türkiye’nin anlamı da sosyal medyada gündem oldu. Resmî Gazete’nin 4 Aralık 2021 tarihli yayınlanan son nüshasında Türkiye’nin binlerce yıllık devlet geleceğinin ışığında kadim Türk milletine yakışır, değerli ve nitelikli çalışmalar gerçekleştirerek, milletin değerlerini ve kültürünü korumak ve yüceltmenin temel görevlerden olduğu vurgulanarak, Made in Türkiye ibaresinin kullanılacağı belirtildi.

MADE İN TÜRKİYE NE DEMEK?

Made in Turkey’in anlamı, ‘’Türkiye’de yapıldı’’ demekti. Made in Türkiye’nin anlamı da aynı ifadeyi içeriyor. Türkiye’de yapılarak, yurt dışına satılan ürünlerin üzerine Made in Turkey yazılıyordu. Bundan sonra bu ibare Made in Türkiye olarak değiştirildi.

İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak "Made in Turkey" ibaresi yerine "Made in Türkiye" kullanılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ediyor. Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösteriliyor. "Türkiye" markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul ediliyor. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir."

Her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Türkiye" ibaresi kullanılacak

Bu kapsamda, ihraç ürünlerde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."

İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye markası" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, genelgeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelge ile başta diğer devletler olmak üzere tüm uluslararası kurum-kuruluşlarla gerçekleşen her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Türkiye' ifadesi kullanılacak" sözlerine yer verdi.

Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adım daha atıldı.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzaladığı genelge ile başta diğer devletler olmak üzere tüm uluslararası kurum-kuruluşlarla gerçekleşen her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Türkiye” ifadesi kullanılacak! ???????? pic.twitter.com/Va82u5oLeA — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 3, 2021



