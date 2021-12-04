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Made in Türkiye tartışmaya neden oldu

04.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığının uluslararası ilişkilerde "Türkiye" ibaresinin bir marka haline getirilmesi hedefini taşıyan genelgesi tartışma yarattı.

Made in Türkiye tartışmaya neden oldu

Karar, sosyal medyada yoğun bir biçimde tartışılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, uluslararası ilişkilerde "Türkiye" ibaresinin bir marka haline getirilmesi hedefini taşıyan genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre resmi ilişkilerde bundan böyle "Turkey", "Türkei" veya "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımına özen gösterileceği bildirildi.

Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan, "Marka Olarak 'Türkiye' İbaresinin Kullanımı" başlıklı genelgede, Türkiye markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir" deniliyor. Alınan kararla özellikle ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresinin kullanılması hedefleniyor. Söz konusu ibare bazı ürünlerde halihazırda bir süredir kullanılıyordu.

Dün gece yayınlanan ve Türkiye markasının güçlendirilmesi için her türlü uluslararası resmi ilişkide "Türkiye" ibaresinin kullanılması istenen genelgede, "Her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Türkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir" denilmişti:

Sosya medyada oldukça ilgi gördü

Konu, sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Dijital medyada kullanıcılarının yakından tanıdığı kullanıcı Ata Benli, "Ve Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeyle artık Turkey yerine Made in Türkiye yazılacakmış! Sabaha dolar 5 lira elhamdülillah #DolarTL" ifadesini kullandı:

İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung‘un Türkiye temsilcisi Volker Pabst ise tersine, genelgenin kur üzerinde etkisi olmayan nadir bir karar olduğuna vurgu yapıyor. Pabst, "Ekonomiyle ilgili yine gece yarısı çıkarılan bir Başkanlık Kararı: Bundan böyle Türk malları ihracatında Made in Turkey yerine Made in Türkiye denilecek. İlk kez bir Başkanlık Kararı kur üzerinde doğrudan etki yaratmayacak" paylaşımında bulundu:

AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ise Made in Türkiye'yi marka olarak desteklediğini, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdoğan’ın imzaladığı genelgeyle devletler arası yazışmalar ve tüm uluslararası faaliyetlerde Turkey ifadesi yerine Türkiye ifadesinin kullılma kararı alındı. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım" ifadeleri ile dile getirdi:

Konuya dair paylaşımlarda bulunan bir başka isim de Avukat Gönenç Gürkaynak oldu. Gürkaynak mesajında, artan rekor enflasyona örnek teşkil eden, marketlerden fiyat etiketli bir görseli paylaştı ve "Made in Türkiye diye bu etikete basın. Boş işlerlerle uğraşıp asıl konularımıza cambaza bak numarası çekerken, bu yerli sonucu yapay olarak ürettik" söyleminde bulundu:

DW,ANKA / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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