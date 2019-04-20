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Madeira Adası’ndaki kazada yaralanan Almanlar ülkelerine getiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

Portekiz’in turizm merkezlerinden Madeira Adası’nda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı otobüs kazasında 15 yaralı Alman ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.Portekiz’in turizm merkezlerinden Madeira Adası’nda meydana gelen otobüs kazasında yaralananlardan 15’i Almanya’ya dönebilmek için yola çıktı.

Portekiz’in turizm merkezlerinden Madeira Adası’nda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı otobüs kazasında 15 yaralı Alman ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.
Portekiz’in turizm merkezlerinden Madeira Adası’nda meydana gelen otobüs kazasında yaralananlardan 15’i Almanya’ya dönebilmek için yola çıktı. Ağır yaralılara üç saat sürecek olan yolculukta doktorlar ve sağlık personeli eşlik edecek. Durumu ağır olduğu için bir hastanın Madeira Adası’nda kalmak zorunda olduğu açıklandı. Kazadan sonra hafif yaralanan 11 kişi taburcu edilmişti.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, otopsileri ve tam kimlik tespiti yapıldıktan sonra ülkelerine teslim edileceği açıklandı. Çarşamba günü Portekiz’in Madeira Adası Santa Cruz şehrinde meydana gelen otobüs kazasında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatlarını kaybedenlerin 18’inin kadın 11’inin ise erkek olduğu açıklanmıştı.

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