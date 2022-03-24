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Madeleine Albright kimdir, neden öldü? Hayatını kaybetti! Madeleine Albright aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

24.03.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'in ölümü sonrası kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Albright'ın ölüm sebebi de sorgulanıyor.1997-2001 yılları arasında görev yapan Madeleine Allbright, NATO'nun Avrupa'da eski Sovyet cumhuriyetlerine doğru genişleme politikasını destekliyordu. Peki Madeleine Albright kimdir, neden öldü? Madeleine Albright aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Madeleine Albright kimdir, neden öldü? Hayatını kaybetti! Madeleine Albright aslen nereli ve kaç yaşındaydı?
  1. ABD Dışişleri bakanı Madeleine Korbel Albright, 25 Mayıs 1937 tarihinde dünyaya geldi. 5 Aralık 1996'da Bill Clinton tarafından aday gösterildi, 23 Ocak 1997'de oybirliği ile seçildi ve ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı oldu.

MADELEINE ALBRIGHT KİMDİR?

Medeleine Albright, 1948 yılında ailesiyle beraber Nazi zulmünden kaçmak için Çekoslovakya'dan ABD'ye göç etmişti. İş hayatına lise öğrencisiyken Denver'da büyük bir mağazada sütyen satarak başlamıştır. Columbia Üniversitesi'nde kamu hukuku ve yönetim doktorası yapmıştır. Clinton yönetimine Dışişleri Bakanı olmadan önce ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdinde büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Sonrasında 1997'ye kadar Katolik olduğunu düşünmekteydi. 1997'de Yahudi dedesi ve büyükannesinin Auschwitz'de öldüğünü öğrenmiştir.

Emekliliğinin ardından Georgetown Üniversitesi'nde diplomasi dersleri veren Albright, 23 Mart 2022 tarihinde uzun zamandır mücadele ettiği lenfoma nedeniyle 84 yaşında ölmüştür.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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