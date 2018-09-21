Maden Adası'nda makilikteki yangın söndürüldü

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından en büyüğü olan Maden Adası'nda makilik alanda çıkan yangın, helikopterle müdahale edilerek söndürüldü. Bugün saat 14.15 sıralarında, Ayvalık'ın Maden Adası'ndaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün Edremit ilçesindeki helikopteri ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa süre büyüyen yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 5 dönüme yakın otluk alan kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların da devam ettiği belirtildi.
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