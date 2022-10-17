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Maden faciasında yarım kalan hayaliyle ağlattı! Son paylaşımı yürek dağladı: Her şey fotoğraflarda kalacak

17.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki maden kazasında şehit olan 27 yaşındaki Ercan Akdeniz geride bıraktıkları ve yarım kalan hayalleriyle yürekleri yaktı. Doğaşı Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve bekar olan Akdeniz'in madene girmek için çekilen kurada isminin çıkması için dua edip, hayal kurduğu öğrenilirken; acılı aile "En büyük hayalini gerçekleştirdi ama en büyük hayali yarım kaldı" diye konuştu.

Maden faciasında yarım kalan hayaliyle ağlattı! Son paylaşımı yürek dağladı: Her şey fotoğraflarda kalacak

Bartın'daki maden faciasında 41 kişiden gelen acı haberler Türkiye'yi yasa boğarken, madencilerden geriye yarım kalan hayalleri, umutları kaldı. Doğaşı Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Ercan Akdeniz de geride bıraktığı hayalleriyle yürekleri yakan madencilerden sadece biri. Maden kazasında iki şehit veren Doğaşı Köyü'nde yaşayan Ercan Akdeniz, henüz madende işe başlayalı iki sene kadar olmuştu.

KURADA İSMİNİN ÇIKMASI İÇİN DUA EDİYORDU

Kurayla yapılan iş alımına başvuran Ercan Akdeniz'in kurada isminin çıkacağını hayal bile etmediği ama çıkması için de hep dua ettiği öğrenildi. Akdeniz, aynı zamanda ailesine de bakıyordu. Yaşlı ve hasta bir annesi vardı. Bir de hala okula giden bir kardeşi bulunuyordu. En çok da kardeşinin eğitim masraflarını karşılayabilmek için madene girmek istemişti.

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"EN BÜYÜK HAYALİ MADENE GİREBİLMEKTİ"

Acılı annesi "Madende çalışabilmek orada iş bulabilmek onun en büyük hayaliydi" derken, gözyaşlarını tutamadı.

Akdeniz'in ablaları da "En büyük hayalini gerçekleştirdi ama tüm hayalleri yarım kaldı." diye konuştu.

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EVLİLİK PLANLARI YAPIYORDU

Acılı aile, kendisine 'artık evlen' diye baskı yaptıklarını yakın zamanda düğün için de konuştuklarını belirtirken, bekar olan Akdeniz'in de artık 'tamam' dediğini, evlilik hayali kurmaya başladığını söyledi.

TÜM HAYALLERİ YARIM KALDI

Ancak vahim kazayla onun ve ailesinin hayalleri yarım kaldı.

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Akdeniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ise yürekleri dağladı.

ERCAN

Hayatını kaybeden Ercan Akdeniz, Fulya Öztürk'ün seslendirdiği şu satırların yer aldığı videoyu paylaştı:

"Gelip geçici bir dünyadayız. Yani yolcuyuz. Geliyoruz ve geçiyoruz. Bize ait değil hiçbir şey...

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"BİR GÜN HER ŞEY FOTOĞRAFLARDA KALACAK"

Neyin kavgası? Neyi paylaşamıyoruz? Bu hayatı... Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak."

FULYA


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Anahtar Kelimeler:
Madenci Bartın
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