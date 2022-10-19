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Maden faciasından önce annenin oğullarından istediği kahretti! Oğlunun verdiği yanıt yürekleri burktu: Ecel bizi nerede olsa bulur

19.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının yasını tutuyor. Her geçen gün, patlamada hayatını kaybeden işçilerin ve ailelerinin dramlarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazada bir oğlunu yitiren, bir oğlu yaralanan anne Fadime Ak'ın patlama yaşanmadan önce oğullarından ayrı vardiyalara gitmesini istediğini anlattığı anlar kahrederken tedavisi süren İzzet Ak'ın annesine verdiği yanıt yürekleri paraladı.

Maden faciasından önce annenin oğullarından istediği kahretti! Oğlunun verdiği yanıt yürekleri burktu: Ecel bizi nerede olsa bulur

Amasra'daki 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasından her geçen saat yürekleri sızlatan yeni hikayeler gün yüzüne çıkıyor. Fadime Ak (73) faciada bir oğlu Soner Ak'ı (32) kaybeden, diğer oğlu İzzet Ak'tan (43) ise hastaneden gelecek iyi haberleri bekleyen acılı bir anne. Anne Ak, aynı vardiyada çalışan oğullarına patlamanın yaşanmasından önce ayrı vardiyalara gitmesini salık vermiş. Oğlu İzzet Ak'ın verdiği yanıt ise "Ecel bizi nerede olsa bulur" demiş. Şehit olan Soner Ak'ın ise eşi Özge Ak'a "İş yerinde gaz kokusu var" dediği ortaya çıktı. İşte yürek burkan dramlardan ayrıntılar...

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BİR YANDA ACI, BİR YANDA UMUTLU BEKLEYİŞ

Amasra'da 14 Ekim günü meydana gelen maden ocağındaki patlamada Soner Ak hayatını kaybederken, yaralanan ağabeyi İzzet Ak’ın tedavisi ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. İncivez köyünde defnedilen evli ve 3 çocuk babası Soner Ak’ın evine Türk bayrağı asıldı. Evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden 30 yıl önce aynı maden ocağından emekli olan baba Hüseyin Ak (73) ve eşi Fadime Ak, oğulları Soner’in acısını yaşarken, hastanede tedavi gören büyük oğulları İzzet’in sağlığına kavuşmasını bekliyor.

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"ECEL BİZİ NEREDE OLSA BULUR"

Fadime Ak, oğullarından aynı vardiyada çalışmamalarını istediğini belirterek, şunları kaydetti:

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"İzzet'e, oğlum ikiniz aynı anda vardiyaya gidiyorsunuz. Ayrı ayrı gitseniz dedim. Bana, 'Ecel bizi nerede olsa bulur' dedi. Geçen gün de İzzet bana, ‘Bugün işe gitmeyeceğim anne, yevmiye mi verirsin anne’ dedi, tamam oğlum dedim. O da bana, ‘Anne yevmiye mi versen de giderim, vermesen de giderim, ecel bizi nerede olsa bulur’ dedi. Hatta bana 1 hafta önce, ‘Anne ocaktan doğal gaz kokusu gibi bir koku geliyor, ne olur ne olmaz’ demişti. Cuma günü Soner ve İzzet ikisi aynı işe gittiler. İzzet’in hastanedeki durumu iyi diyorlar ama inşallah iyiye gider. Yapacak bir şey yok."

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"BANA 'İŞ YERİNDE GAZ KOKUSU VAR' DEMİŞTİ"

Köydeki 2 katlı evde ağabeyi İzzet Ak ile altlı üstlü oturan Soner Ak’ın 10 yıl önce evlendiği Özge Ak (28), eşinin hakkını sonuna kadar savunmak istediğini söyledi. Çocukları Önder Hüseyin (8), Cemal Can (6) ve Burcu Nur (1,5) ile yalnız kalan Özge Ak şöyle konuştu:

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“İhmal var bunda, 41 can gitti. 3 tane çocuğumu yetim bıraktılar. Adalet yerini bulsun istiyorum. Kimsenin kanı yerde kalmasın. O gün Soner Cuma namazına gitmişti, sonra eve geldi. Hakkını helal et dedi. Zaten biz hep evden çıkarken, helalleşiyorduk. Gidiş o gidiş. 1 hafta önce bana iş yerinde gaz kokusu var demişti. Sonra bir ekip falan gelmiş sanırım, normalde 1 ay 2 ay kapanacak dediler, ama kapanmadı" diye konuştu.

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Özge Ak, eşinin 3 ay önce köy mezarlığına hayır amacıyla çeşme yaptırdığını söyledi. Soner Ak’ın cenazesi, çeşme yaptırdığı mezarlıkta toprağa verildi.

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(DHA)

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