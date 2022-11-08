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Maden faciasından sonra yeni gelişme! 42 madencinin ölümüyle sonuçlanmıştı; yeni atamalar yapıldı

08.11.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Taş Kömürleri (TTK) Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının ardından müesseseye 2 yeni atama yapıldı.

14 Ekim 2022 Cuma günü 16.00-24.00 vardiyasında meydana gelen ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının ardından olaya ilişkin başlatılan soruşturma dahilinde 24 şüpheli gözaltına alınırken aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de yer aldığı 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde boşalan kadrolar için 2 yeni atama gerçekleştirildiği öğrenildi.

TTK Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cüneyt Yamudi Amasra Müessese Müdürlüğüne Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Gelik İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Batuhan Yaşar da Amasra Müessese Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atandı. (İHA)

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