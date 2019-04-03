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Maden hafriyat sahasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Tutuş köyünde maden eski hafriyat sahasında linyit kömürü kalıntılarının tutuşması sonucu çıkan yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak dışarı çıkaran Tutuş köyü sakinlerinden Mustafa Aydoğdu, hayvanları hafriyat sahasının olduğu alana götürdü.

Maden hafriyat sahasında yangın

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Tutuş köyünde maden eski hafriyat sahasında linyit kömürü kalıntılarının tutuşması sonucu çıkan yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak dışarı çıkaran Tutuş köyü sakinlerinden Mustafa Aydoğdu, hayvanları hafriyat sahasının olduğu alana götürdü. Bir süre sonra hayvanlarından birisinin sesiyle ineğinin yandığını gören Aydoğdu, talihsiz hayvanı kendi çabalarıyla kenara çekti. Bölgede hayvan otlatan diğer köylülere de haber vererek uyaran Aydoğdu, yanan hayvanı daha fazla acı çekmemesi için kesti.
Daha önce de buna benzer olayların yaşandığını dile getiren Mustafa Aydoğdu, “Bu sahadan sorumlu olan arkadaşların mağduriyetimi gidermesini istiyorum. Bu alanda benim telef olan ikinci hayvanım. Geçtiğimiz günlerde bir başka köylümüz olan arkadaşımızın iki tane keçisi aynı şekilde yanarak can verdi. Bu yangını söndürsünler ve bu alanla ilgili önlem alsınlar. Benim hayvanlarım bu şekilde yanarak telef oldu, bir başkasının hayvanları da telef olmasın. Yazık, bugün 10 bin liralık hayvanım gitti. Buranın yanından yol geçiyor, bu yoldan çocuklar okula yürüyerek veya bisikletle gelip gidiyor. Çocuklar da düşüp yanabilirler. Burası açık alan, sadece bizim hayvanlarımız değil, yabani hayvanlar da düşüp yanarak ölebilirler. Benim içim yanıyor, buraya bir tedbir alınmasını istiyorum” dedi.
Maden işletmesi yetkilileri ise, bölgenin TKİ arazisi olduğunu, kendilerinin maden işletmesini yeni devraldıklarını, hafriyat sahasının bir başka işletmecinin daha önce kullandığı hafriyat sahası olduğunu belirterek, vatandaşın mağduriyetinin giderilerek zararının karşılanacağını ve şu anki durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmalarının doğru olmayacağını söylediler.

Maden hafriyat sahasında yangın

Maden hafriyat sahasında yangın

Maden hafriyat sahasında yangın

Maden hafriyat sahasında yangın

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